سيتي جروب تحذر من ارتفاع سعر النفط إلى 90 دولاراً للبرميل

المصدر: نيويورك - ( د ب أ )

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حذر تقرير صادر عن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية من احتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 90 دولاراً للبرميل في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم العوامل المضادة التي تدفع أسعار النفط إلى التراجع مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستورد للنفط في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات وإعلان الصين خطط لتحفيز الاقتصاد.

وخلال التداولات ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% إلى 80.43 دولاراً للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 75.52 دولاراً للبرميل تسليم مارس المقبل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الماضي بمقدار 9.233 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون برميل.

في الوقت نفسه، تراجع المخزون في مستودعات كوشينج الرئيسية بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.01 مليون برميل إلى 30.1 مليون برميل.

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