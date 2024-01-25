نوكيا تسجل خسائر وتراجع في مبيعات الربع الأخير

المصدر: هلسنكي - (د ب أ)

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أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 33 مليون يورو (35.9 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 3.15 مليارات يورو خلال العام الماضي ككل.

وأعلنت الشركة التي تكافح في مواجهة تراجع الطلب على تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس من جانب شركات شبكات الاتصالات تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 568 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 929 مليون يورو في العام السابق.

وتأثرت نتائج الشركة بتغيير نموذج التشغيل الذي أدى إلى إعادة قياس الأصول الضريبية غير النقدية المؤجلة.

كما تراجعت مبيعات نوكيا بنسبة 23 % إلى 5.71 ملير يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 7.45 مليارات يورو في العام السابق. كما تراجعت المبيعات بنسبة 21 % عند تثبيت أسعار الصرف.

واقترح مجلس الإدارة صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.13 يورو للسهم الواحد وإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو خلال عامين.

وفي الشهر الماضي حذرت نوكيا بالفعل من احتمال عدم تحقيق أرباح التشغيل والمبيعات والتدفقات النقدية المستهدفة للعام الماضي ككل.

وخسرت نوكيا عقداً بقيمة 14 مليار دولار لتحديث شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة أيه.تي أند تي الأمريكية، والذي ذهب إلى منافستها السويدية إريكسون. وأضيف هذا النبأ إلى عام مضطرب بالفعل للشركة التي تواجه مثل منافستها السويدية تراجع إنفاق شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها أو إقامة شبكات الجيل الخامس.

وخلال 12 شهراً حتى الأربعاء تراجع سعر سهم نوكيا بنسبة 25 % تقريباً.

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