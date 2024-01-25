«آي بي إم» تعزز أرباحها الفصلية مع التركيز على البرامج والخدمات

المصدر:
  • كاليفورنيا - (د ب أ)
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بدأ تركيز شركة (آي بي إم) العملاقة للكمبيوتر على البرمجيات والخدمات يؤتي ثماره، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في الربع الأخير بنسبة 4 % على أساس سنوي إلى 17.4 مليار دولار.

وقفزت الأرباح من 2.7 مليار دولار إلى نحو 3.3 مليارات دولار.

ودفع المستثمرون سعر السهم للأعلى بنحو 8 % في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وفي الربع الماضي، زادت الإيرادات في كل من قسم البرمجيات والأعمال الاستشارية، حسبما أعلنت الشركة.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة مزيداً من نمو المبيعات.

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