«آي بي إم» تعزز أرباحها الفصلية مع التركيز على البرامج والخدمات
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بدأ تركيز شركة (آي بي إم) العملاقة للكمبيوتر على البرمجيات والخدمات يؤتي ثماره، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في الربع الأخير بنسبة 4 % على أساس سنوي إلى 17.4 مليار دولار.
وقفزت الأرباح من 2.7 مليار دولار إلى نحو 3.3 مليارات دولار.
ودفع المستثمرون سعر السهم للأعلى بنحو 8 % في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.
وفي الربع الماضي، زادت الإيرادات في كل من قسم البرمجيات والأعمال الاستشارية، حسبما أعلنت الشركة.
وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة مزيداً من نمو المبيعات.