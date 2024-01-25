البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%

المصدر: إسطنبول - وكالات

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رفع البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلاً إنه «سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر».

وقال البنك المركزي التركي إن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة.

جاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية «لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه».

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