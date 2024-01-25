«آي بي إم» تعزز أرباحها الفصلية مع التركيز على البرامج والخدمات

المصدر: د ب ا

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بدأ تركيز شركة (آي بي إم) العملاقة للكمبيوتر على البرمجيات والخدمات يؤتي ثماره، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في الربع الأخير بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 4ر17 مليار دولار.

وقفزت الأرباح من 7ر2 مليار دولار إلى نحو 3ر3 مليارات دولار.

ودفع المستثمرون سعر السهم للأعلى بنحو 8% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وفي الربع الماضي، زادت الإيرادات في كل من قسم البرمجيات والأعمال الاستشارية، حسبما أعلنت شركة "آي بي إم" بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الأربعاء.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة مزيدا من نمو المبيعات.

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