الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.. و«نتفليكس» يحلق

المصدر: نيويورك - رويترز

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صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمستوى قياسي جديد، أمس، بفضل ارتفاع سهم نتفليكس إثر تخطي الشركة توقعات نمو المشتركين.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسياً مرتفعاً، مما عزز مساراً صعودياً للسوق تأكد يوم الجمعة بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.96 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4888.56 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 15560.61 نقطة. وقفز سهم نتفليكس بنسبة 14 % بعد أن أعلنت الشركة نتائج قياسية.

وارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 14 %. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قالت شركة البث إنها أضافت أكثر من 13 مليون مشترك في الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بإجمالي 260.8 مليون مشترك. وتجاوزت الإيرادات والأرباح تقديرات المحللين، وحققت مبيعات بقيمة 8.8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5 % في عام واحد)، ما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بأسهم التكنولوجيا بعد أن سجلت شركة البرمجيات ساب وشركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق إيه.إس.إم.إل القابضة أرباحاً قوية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة خلال التداولات.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها، إذ ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل القابضة الهولندية حوالي ستة بالمئة بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية. وارتفعت أسهم ساب 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي. وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4 بالمئة. وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بأنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتباراً من الخامس من فبراير، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش ومجموعة كرينج وشركة ريتشمونت بما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة.

اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين فسر المتداولون لهجة أحدث اجتماع لبنك اليابان المركزي على أنها مؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي.

وهبط المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 36226.48 نقطة، مواصلاً الهبوط من أعلى مستوى بلغه في 34 عاماً عند 36984.51 نقطة الذي سجله أمس مبدداً مكاسب الأسبوع حتى الآن.

وانخفض المؤشر مع استمرار عمليات البيع من الجلسة السابقة، إذ تحرك المتداولون لتحقيق مكاسب بعد موجة ارتفاع عالمية منذ بداية العام. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 2529.22 نقطة.

ويدرس المستثمرون أيضاً بيان لبنك اليابان، والتي تشير إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير. وكانت شركتا العقارات ميتسوي فودوسان وميتسوبيشي للعقارات الأسوأ أداءً إذ خسرتا 4.18 بالمئة و3.84 بالمئة على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع قطاع البنوك 4.2 بالمئة ليتربع بقوة على قمة المؤشرات الفرعية.

في الوقت نفسه، عزز استمرار الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا في وول ستريت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.62 بالمئة، بينما زاد سهم أدفانتست 1.24 بالمئة.

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