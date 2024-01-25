تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي على نحو غير متوقع، بعد ارتفاعها في الشهرين الماضيين. وذكرت المفوضية أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أظهرت تراجعه خلال يناير الحالي إلى سالب 16.1 نقطة مقابل سالب 15 نقطة خلال ديسمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 14.3 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من سالب 16.2 نقطة إلى سالب 16 نقطة. وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشري الثقة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي جاءا أقل من متوسط قراءتهما على المدى الطويل.

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