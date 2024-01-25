المصدر: واشنطن - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير الحالي مقارنة بالشهر الماضي. وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 48 نقطة مقابل 47.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. واستمر تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوياته منذ 3 أشهر.

كما أظهر المسح تحسن وتيرة نمو قطاع الخدمات مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.7 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

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