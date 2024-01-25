«نتفليكس» تطرق أبواب 2024 بقوة.. وتفوز بالمصارعة الحرة

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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استهلت «نتفليكس» سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أمريكا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى 260 مليوناً.

وعلق المحلل في «إنسايدر إنتيليجنس» روس بينيس بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة «تثبت تفوقها بلا منازع في حرب البث التدفقي». ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت 9 ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز: «لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً» لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت «نتفليكس» أعلنت في نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليوناً. كما أعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية بث مدتها 10 سنوات مع رابطة المصارعة الأمريكية للمحترفين «دبليو دبليو إي رو» مقابل 5 مليارات دولار. وحققت «نتفليكس» مبيعات بقيمة 8.8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (بزيادة 12.5% في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت. وأملت تحقيق نمو 13% في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى 9 مليارات دولار، وعلى صافي أرباح ملياري دولار.

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