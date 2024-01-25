«ساب» للبرمجيات تستغني عن 8000 موظف

المصدر: (برلين - وكالات)

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أكدت شركة «ساب» SAP الألمانية، في بيان، أنها تهدف إلى تنفيذ عمليات تسريح طوعية أو تغييرات في الوظائف لـ 8000 من العاملين كجزء من برنامج إعادة الهيكلة لعام 2024.

لكن صانعة برمجيات الأعمال الألمانية، شددت على أن عدد موظفيها يجب أن يظل كما هو في نهاية العام. وهذا الشهر، أعلنت كل من ألفابيت وأمازون عن تسريح عاملين في الشركتين. من جانبها، تتطلع «ساب» إلى إعادة ضبط إيقاع العمل لتحقيق نمو أسرع في الإيرادات، بشكل جزئي من خلال الذكاء الاصطناعي. ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 5 % على أساس سنوي في الربع الرابع.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن تحقيق أرباح تشغيلية معدلة بقيمة 10 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) في عام 2025. وهذا الرقم يقل بقيمة 2 مليار يورو عن توقعاتها السابقة بسبب التعويضات على أساس الأسهم، ولكنه يزيد 500 مليون يورو بفضل الكفاءات المخطط لها من إعادة الهيكلة.

تضم «ساب» حوالي 108000 موظف بدوام كامل في نهاية عام 2023، مما يعني أن إعادة الهيكلة ستؤثر على أكثر من 7 % من القوى العاملة. وقبل عام قالت الشركة إنها ستتخلص من 3000 وظيفة. في عام 2023، اكتسب سهم «ساب» حوالي 50 % من القيمة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2012. وجاء 44 % من إيرادات «ساب» في الربع الرابع، والتي يبلغ إجماليها 8.47 مليارات يورو، من الخدمات السحابية.

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