«جونسون آند جونسون» تسوي قضية بودرة الأطفال

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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توصلت شركة جونسون آند جونسون، إلى تسوية مبدئية لحل تحقيق تجريه أكثر من 40 ولاية أمريكية في مزاعم بأن الشركة ضللت المرضى بشأن سلامة بودرة التلك للأطفال وغيرها من المنتجات، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقالت شركة جونسون آند جونسون في تقرير للأوراق المالية لشهر أكتوبر، إن 42 ولاية وواشنطن العاصمة، بدأت تحقيقاً مشتركاً في تسويقها لمنتجات تسبب السرطان. وستدفع الشركة 700 مليون دولار لتسوية التحقيق، حسبما قال المدير المالي جوزيف وولك لصحيفة وول ستريت جورنال. تجدر الإشارة إلى أن التسوية ليست حلاً لعشرات آلاف الدعاوى القضائية التي رفعها المستهلكون، والتي من المقرر أن تتم محاكمة بعضها هذا العام، بدعوى أن تلك المنتجات القائمة على البودرة تسبب السرطان.

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