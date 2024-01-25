«إي باي» تعتزم تسريح 1000 موظف

المصدر: (كاليفورنيا - بلومبرغ)

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تعتزم «إي باي» إلغاء ألف وظيفة - أي 9 % من عدد موظفيها بدوام كامل - وتقليل حجم أعمال متعاقديها الخارجيين، مشيرة إلى أن التوظيف والنفقات تجاوزا معدل النمو.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تحتاج إلى مرونة أكبر في مواجهة البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات.

يعتبر هذا الإعلان الجولة الثانية من تسريحات الموظفين في «إي باي» خلال عام واحد، إذ لفتت شركة التجارة الإلكترونية في فبراير 2023 إلى عزمها تسريح 500 موظف، أي 4 % من قوتها العاملة. بذلك، تنضم «إي باي» إلى أكثر من 60 شركة تكنولوجيا أخرى، من بينها «أمازون» و«ألفابت»، سرحت ما يقارب 11 ألف موظف حتى الآن خلال العام الجاري. تخسر «إي باي» حصة سوقية لصالح المنافسين الأكبر مثل «أمازون» و«وولمارت»، وتبيع أجزاءً من الشركة بشكل تدريجي. كان لدى الشركة 132 مليون مشترٍ ناشط في 30 سبتمبر الماضي، ما يمثل انخفاضاً 3 % عن الفترة نفسها من 2022.

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