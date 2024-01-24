«مايكروسوفت» تلاحق «أبل» إلى نادي الـ 3 تريليونات دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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تجاوزت القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» حاجز 3 تريليونات دولار الأربعاء بعد أن ارتفع السهم بأكثر من 1 ٪ وبلغ حوالي 404 دولارات للسهم الواحد.

ويأتي الإنجاز بعد أسبوعين من تفوق مايكروسوفت على «أبل» باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم في 12 يناير. استعادت شركة «أبل» المركز الأول، ووصلت قيمتها السوقية إلى حوالي 3.02 تريليونات دولار يوم الأربعاء.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 7 ٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

وقال المحللون في «سيتي» إنهم يتوقعون أن تحقق مايكروسوفت «فوزاً قوياً» لتقرير أرباح الربع الثاني القادم، ويرجع ذلك جزئياً إلى موقعها القيادي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ورفع المحللون تقديراتهم والسعر المستهدف وأكدوا تصنيف شرائهم للسهم في مذكرة يوم الأربعاء.

وبالمثل، قال المحللون في مورجان ستانلي إنهم يعتقدون أن موقع مايكروسوفت ومساهماتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي «تصبح أقوى»، وفقاً لمذكرة صدرت الثلاثاء. لقد نقلوا السعر المستهدف إلى 450 دولاراً من 415 دولاراً، وقالوا إنهم «لا يزالون واثقين من الاتجاه الصعودي لتقديراتنا المتفق عليها أعلاه».

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