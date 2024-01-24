الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية.. ونتفليكس يحلق

المصدر: وكالات

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صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمستوى قياسي جديد، الأربعاء بفضل ارتفاع سهم نتفليكس إثر تخطي الشركة توقعات نمو المشتركين.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسياً مرتفعاً، مما عزز مساراً صعودياً للسوق تأكد يوم الجمعة بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.96 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4888.56 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 15560.61 نقطة.

ارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 14 ٪ بعد أن أعلنت الشركة نتائج قياسية، حيث قالت شركة البث إنها أضافت أكثر من 13 مليون مشترك في الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بإجمالي 260.8 مليون مشترك. وتجاوزت الإيرادات والأرباح تقديرات المحللين، وحققت مبيعات بقيمة 8.8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5 % في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.

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