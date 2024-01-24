جونسون آند جونسون تسوي قضية بودرة الأطفال بـ 700 مليون دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

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توصلت شركة جونسون آند جونسون، إلى تسوية مبدئية لحل تحقيق تجريه أكثر من 40 ولاية أمريكية في مزاعم بأن الشركة ضللت المرضى بشأن سلامة بودرة التلك للأطفال وغيرها من المنتجات، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقالت شركة جونسون آند جونسون في تقرير للأوراق المالية لشهر أكتوبر، إن 42 ولاية وواشنطن العاصمة، بدأت تحقيقاً مشتركاً في تسويقها للمنتجات القائمة على التلك. وستدفع الشركة 700 مليون دولار لتسوية التحقيق، حسبما قال المدير المالي جوزيف وولك لصحيفة وول ستريت جورنال.

في العام 2023، خصصت شركة جونسون آند جونسون حوالي 400 مليون دولار فقط لتسوية مطالبات حماية المستهلك في الولايات المتحدة لأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية ليست حلاً لعشرات آلاف الدعاوى القضائية التي رفعها المستهلكون، والتي من المقرر أن تتم محاكمة بعضها هذا العام، بدعوى أن تلك المنتجات القائمة على البودرة تسبب السرطان.

وتسببت هذه الحالات على مدى عقود في مشاكل مالية ومشاكل في العلاقات العامة لشركة جونسون آند جونسون، التي تؤكد أن منتجاتها القائمة على التلك وبودرة للأطفال التي توقف إنتاجها الآن، آمنة للمستهلكين.

وأكد إريك هاس، نائب رئيس الدعاوى القضائية العالمية في شركة جونسون آند جونسون، الصفقة في بيان دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال هاس لشبكة «سي إن بي سي»: «تماشياً مع الخطة التي حددناها العام الماضي، تواصل الشركة اتباع عدة مسارات للتوصل إلى حل شامل ونهائي لقضية التلك».

وكان تم تسريب هذا الاتفاق الأسبوع الماضي، ومن حيث المبدأ توصلت إليه الشركة مع كونسورتيوم مكون من 43 مدعياً عاماً للولاية لحل مطالباتهم بشأن البودرة.

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