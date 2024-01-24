«ساب» تستغني عن 8000 موظف من كوادرها

المصدر: برلين - وكالات

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أكدت شركة «ساب» SAP الألمانية، في بيان وزعته، أنها تهدف إلى تنفيذ عمليات تسريح طوعية أو تغييرات في الوظائف لـ 8000 من العاملين كجزء من برنامج إعادة الهيكلة لعام 2024.

لكن صانعة برمجيات الأعمال الألمانية، شددت على أن عدد موظفيها يجب أن يظل كما هو في نهاية العام. وارتفعت أسهم SAP بنحو 1٪ في التداولات الآجلة.

وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الضغط على الاقتصاد، مما يشكل تحديات أكبر لشركات التكنولوجيا في العالم. وهذا الشهر، أعلنت كل من ألفابيت وأمازون عن تسريح عاملين في الشركتين.

من جانبها، تتطلع ساب إلى إعادة ضبط إيقاع العمل لتحقيق نمو أسرع في الإيرادات، بشكل جزئي من خلال الذكاء الاصطناعي. ونما إجمالي الإيرادات بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن تحقيق أرباح تشغيلية معدلة بقيمة 10 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) في عام 2025. وهذا الرقم يقل بقيمة 2 مليار يورو عن توقعاتها السابقة بسبب التعويضات على أساس الأسهم، ولكنه يزيد بمقدار 500 مليون يورو بفضل الكفاءات المخطط لها من إعادة الهيكلة.

تضم SAP حوالي 108000 موظف بدوام كامل في نهاية عام 2023، مما يعني أن إعادة الهيكلة ستؤثر على أكثر من 7% من القوى العاملة. وقبل عام قالت الشركة إنها ستتخلص من 3000 وظيفة.

في عام 2023، اكتسب سهم ساب حوالي 50% من القيمة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2012، بينما نما مؤشر ناسداك المركب بنسبة 43%.

يعمل الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين على جعل SAP أكثر تركيزاً على السحابة، بعد تحولات مماثلة في أدوبي مايكروسوفت وأوراكل.

وجاء حوالي 44% من إيرادات SAP في الربع الرابع، والتي يبلغ إجماليها 8.47 مليارات يورو، من الخدمات السحابية، ارتفاعاً من 25% في عام 2019.

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