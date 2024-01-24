الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم أرباح شركات التكنولوجيا.. وجني أرباح في اليابان

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مدعومة بأسهم التكنولوجيا بعد أن سجلت شركة البرمجيات ساب وشركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق إيه.إس.إم.إل القابضة أرباحاً قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة خلال التداولات.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها، إذ ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل القابضة الهولندية حوالي ستة بالمئة بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية.

وارتفعت أسهم ساب 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4 بالمئة.

وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بأنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتباراً من الخامس من فبراير، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش ومجموعة كرينج وشركة ريتشمونت بما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة.

اليابان

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة في حين فسر المتداولون لهجة أحدث اجتماع لبنك اليابان المركزي على أنها مؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي.

وهبط المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 36226.48 نقطة، مواصلاً الهبوط من أعلى مستوى بلغه في 34 عاماً عند 36984.51 نقطة الذي سجله أمس الثلاثاء مبدداً مكاسب الأسبوع حتى الآن.

وانخفض المؤشر مع استمرار عمليات البيع من الجلسة السابقة، إذ تحرك المتداولون لتحقيق مكاسب بعد موجة ارتفاع عالمية منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 2529.22 نقطة.

ويدرس المستثمرون أيضاً بيان لبنك اليابان، والتي تشير إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير.

وكانت شركتا العقارات ميتسوي فودوسان وميتسوبيشي للعقارات الأسوأ أداءً إذ خسرتا 4.18 بالمئة و3.84 بالمئة على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع قطاع البنوك 4.2 بالمئة ليتربع بقوة على قمة المؤشرات الفرعية.

في الوقت نفسه، عزز استمرار الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا في وول ستريت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.62 بالمئة، بينما زاد سهم أدفانتست 1.24 بالمئة.

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