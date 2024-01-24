إلغاء رحلة طيران في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف راكب مسامير مفقودة على أحد أجنحة الطائرة

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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اضطرت شركة فيرجن أتلانتيك إلى إلغاء رحلة من مانشستر إلى نيويورك في اللحظة الأخيرة بعد أن اكتشف أحد الركاب وجود مسامير مفقودة على لوحة أحد أجنحة طائرة إيرباص (إيه 330) قبل الإقلاع مباشرة.

ونبه الرجل طاقم الطائرة على الفور. وأشار إلى أن شريكته كانت قلقة عندما علمت بالأمر، مما دفعه إلى إبلاغ إحدى المضيفات كإجراء احترازي.

وأكد موظفو شركة الطيران للراكب أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة، لكن قلقه ازداد بسبب الحادث الأخير الذي فقدت فيه طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية قابس بابها وطار جزء من جسمها في منتصف الرحلة.

وذكر ممثل شركة الطيران أنه تم إلغاء الرحلة «لتوفير الوقت لفحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، والتي أتاحت لفريقنا أقصى وقت لإكمال عمليات الفحص الخاصة بهم»، من أجل سلامة العملاء والطاقم.

وأكد كبير مهندسي الجناح في إيرباص نيل فيرث أن المسامير المفقودة لم تؤثر على السلامة الهيكلية للجناح أو قدرة التحميل.

وعلى الرغم من الاضطراب، وصل الرجل وشريكته في النهاية إلى مدينة نيويورك على متن رحلة أخرى. وتسلط هذه الواقعة، التي حدثت يوم 15 يناير، الضوء على أهمية تدابير السلامة الصارمة في صناعة الطيران، حتى بالنسبة للأمور التي تبدو بسيطة.

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