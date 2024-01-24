«سواتش إيه جي» للساعات تخفق في تحقيق الرقم القياسي للمبيعات

المصدر: (برن - د ب أ)

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أخفقت مجموعة «سواتش إيه جي» في تحقيق رقم قياسي للمبيعات كان قد توقعه الرئيس التنفيذي للشركة، حيث كانت عودة العملاء في الصين إلى علامات تجارية أخرى تشمل «أوميغلببا» و«لونجين»، مخيبة للآمال.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن شركة صناعة الساعات، التي تتخذ من بيال في سويسرا مقراً لها، أعلنت تسجيل إيرادات بلغت 7.9 مليارات فرنك سويسري (9.1 مليارات دولار) خلال عام 2023، وهو ما يأتي مخالفاً لتقديرات المحللين المتفق عليها البالغ قدرها 8 مليارات فرنك.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، نك حايك، قال قبل عام إنه من الممكن أن تصل مبيعات الشركة خلال عام 2023 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بما يصل إلى 9 مليارات فرنك، وذلك بعد عودة المتسوقين الصينيين للشراء من المتاجر بعد انتهاء فترات عمليات الإغلاق لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الصين تعد تقليدياً أكبر سوق للشركة، حيث تمثل ما يصل إلى 40% من حجم المبيعات.

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