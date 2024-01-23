جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة 4 مرات في 2024 وتراجع التضخم إلى 2%

المصدر: نيويورك - وكالات

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قال الرئيس الدولي لاستراتيجية التداول في بنك جولدمان ساكس الأمريكي، جوشوا شيفرين، إن البنك يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة 4 مرات خلال 2024، ويرى أن التضخم في البلاد سيصل إلى 2% خلال العام.

وأضاف شيفرين، إن النصف الأول من 2024 سيكون مختلفاً عن الأعوام الـ4 الماضية، مع وجود أسواق متقلبة النطاق وعدم وجود اتجاهات تداول واضحة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ويرى البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض معدلات الفائدة ابتداءً من شهر مارس، ليصل مجموع التخفيضات إلى 4 مرات هذا العام، وسيصل التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقاً لجوشوا شيفرين، الرئيس العالمي لاستراتيجية التداول في بنك جولدمان ساكس.

ويتوقع المسؤول التنفيذي، الذي توقع بشكل صحيح العام الماضي هبوطاً سلساً في الاقتصاد الأمريكي، أن يحذو حذوه نظراء بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن بنك اليابان سيخالف هذا الاتجاه، وسيرفع معدلات الفائدة في أبريل، حسبما قال شيفرين في قائمته التي تضم 10 توقعات لعام 2024.

في حين أن الأصول الخطرة ستحقق مكاسب على نطاق واسع هذا العام، يحذر شيفرين من أنه سيكون من الصعب التنقل في النصف الأول مع تأرجح الأسواق بشأن الرهانات على توقيت ووتيرة تخفيضات معدلات الفائدة الفدرالية. وينصح المستثمرين بالبحث عن فرص في الأسواق الناشئة مثل تركيا ويروج للأسهم الصينية باعتبارها شراء متناقضاً بعد أن وصل المؤشر المحلي إلى أدنى مستوياته بسبب الوباء.

ومن غير المرجح أن تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر نتيجة للتوترات الجيوسياسية إلى ردع الاتجاه الهبوطي الأوسع في ضغوط الأسعار، وفقاً لمتداول جولدمان ساكس. وأضاف إنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل هدف التضخم إلى نطاق يتراوح من 1.5% إلى 2.5% العام المقبل بمجرد تحقيق هدف 2%.

ومن المتوقع أن يبقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معدلات الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي.

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