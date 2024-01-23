انهيار أسواق العملات المشفرة.. والبيتكوين دون 39 ألف دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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شهدت أسواق العملات المشفرة انهيار كبيرة بعدما لامست مستويات قوية في بداية العام.

وواصلت عملة البيتكوين خسائرها، وانخفضت إلى أقل من 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، وسحبت معها بقية سوق العملات المشفرة للأسفل.

وانخفض سعر البيتكوين آخر مرة بنسبة 3.9% إلى 38.952 دولاراً.

هذا وانخفضت إيثريوم بنسبة 6% إلى 2227 دولاراً.

لا تزال عملة البيتكوين في مرحلة التصحيح بعد إطلاق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق. في الأشهر التي سبقت إعطاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر لبدء التداول، اشترى المستثمرون البيتكوين تحسباً للموافقة.

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