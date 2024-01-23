«يونايتد إيرلاينز» تتوقع خسائر كبيرة بسبب «737-9 ماكس»

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» إنها تتوقع خسارة كبيرة في الربع الحالي حيث لا تزال العشرات من طائرات بوينج 737-9 ماكس متوقفة عن العمل.

وتوقعت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها خسارة فصلية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 0.35 دولار و 0.85 دولار في الربع الأول من عام 2024، بسبب تأثير إيقاف طائرات بوينج 737 ماكس 9. ولدى يونايتد 79 طائرة من هذا النوع.

وطلبت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية من شركات الطيران فحص سدادات الأبواب على طائرة بوينج 737 ماكس 9 بعد أن أدى حادث كاد أن يقع، إلى إخضاع هذا الطراز للتدقيق وزعزعة الثقة في شركة الطيران الأمريكية العملاقة.

وأصدرت شركة يونايتد نتائجها السنوية ونتائجها للربع الأخير أيضاً. وفي الربع الأخير من عام 2023، انخفضت أرباح يونايتد مقارنة بالعام السابق من 843 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. وهذا يعادل ربحاً للسهم المعدل بقيمة 2 دولار.

وارتفعت الإيرادات في قطاع الركاب بنسبة 11% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، بينما شهد قطاع الشحن انخفاضاً بنسبة 15%. وبصورة عامة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

وارتفعت أسهم يونايتد بأكثر من 7% في بعض الأحيان في الولايات المتحدة بعد ساعات التداول. وفي المتوسط، توقع المحللون انخفاض الأرباح في الربع الماضي. كما تجاوزت توقعات الأرباح المعدلة للسهم للعام بأكمله توقعاتهم بنطاق يتراوح بين 9 و 11 دولاراً.

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