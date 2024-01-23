الذهب يلمع من جديد في انتظار قرارات البنوك المركزية

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.64 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2031.90 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.33 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 944.47 دولاراً.

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