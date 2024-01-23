الأسهم الأوروبية تستقر.. ونيكاي الياباني لأعلى مستوى في 34 عاماً

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما محت خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية إلى حد ما القفزة التي حققتها أسهم شركات التعدين، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 472.66 نقطة.

وقفزت أسهم شركات المعادن الصناعية والنفيسة 1.4 بالمئة لتكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات بدعم من صعود أسعار المعادن عقب تقرير كشف أن السلطات الصينية تدرس تعبئة نحو تريليوني يوان (278.98 مليار دولار) لتحقيق استقرار في سوق المعادن.

وارتفعت الأسهم الصناعية مدعومة بصعود سهم شندلر القابضة 2.2 بالمئة بعدما غيرت مجموعة جيفريز المالية توصيتها لسهم شركة صناعة المصاعد السويسرية إلى «شراء» من «احتفاظ».

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.36 بالمئة لتقوض أداء المؤشر الرئيسي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على حركة المؤشر الأوروبي، تراجع سهم سواتش 3.4 بالمئة بعد أن فشلت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم في بلوغ توقعات السوق لنتائجها في 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور التقديرات الأولية لثقة المستهلك في منطقة اليورو في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مدعوماً بصعود وول ستريت الليلة قبل الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

وصعد نيكاي 1.2 بالمئة إلى 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني منخفضاً 0.08 بالمئة عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى 9.12 بالمئة وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبياً هذا العام.

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية «الناس يجنون الأرباح فقط» والاتجاه الصعودي لا يزال قائماً.

وأضاف أوموري أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان ستدعم سوق الأسهم، بما سيرفع المؤشر نيكاي إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون بأكثر من واحد في المئة خلال التداولات لكنه أغلق منخفضاً 1.74 بالمئة. كما قفز سهم أدفانتست 1.84بالمئة لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضاً 1.5 بالمئة.

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