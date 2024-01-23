تراجع الأرباح التشغيلية لـ «إريكسون» في الربع الرابع

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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أعلنت شركة «إريكسون» السويدية العملاقة للاتصالات، الثلاثاء، تراجع أرباحها التشغيلية خلال الربع الرابع من العام.

وبعد استبعاد رسوم إعادة الهيكلة، بلغت أرباح «إريكسون» قبل احتساب الفوائد والضرائب 7.4 مليارات كرونة سويدية (709 ملايين دولار)، أي أقل قليلاً من 8.1 مليارات كرونة سويدية التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي المبيعات خلال الربع الرابع من العام 71.88 مليار كرونة، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 16% مقارنة بالعام السابق. ويأتي انخفاض المبيعات مدفوعاً في المقام الأول بتسجيل تراجع بنسبة 23% في قسم الشبكات. وبشكل عام، انخفضت مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 17%.

وبالتطلع إلى المستقبل، تتوقع «إريكسون» استمرار حالة عدم اليقين الحالية في السوق طوال عام 2024.

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