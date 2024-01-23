اليابان تعلن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.. والين يتراجع

المصدر: طوكيو - وكالات

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أعلن بنك اليابان المركزي، الثلاثاء، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القائمة دون تغيير، في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم في العام المالي المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة كازو أويدا محافظ البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب 0.1% وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، في حين أبقى البنك على النطاق المستهدف للفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة.

كما أبقى البنك المركزي الياباني على السعر الاسترشادي للعائد على سندات الخزانة الحكومية العشرية اليابانية في عمليات البنك بالسوق عند مستوى 1%، في حين قال البنك إنه سيواصل شراء السندات الحكومية دون حد أقصى للمحافظة على سعر العائد في حدود صفر في المئة.

في الوقت نفسه قال البنك إنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وأبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي فوق مستوى 2% في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة إلى 2.4% في حين كانت التوقعات السابقة 2.8%. كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي في العام المقبل إلى 1.8% مقابل 1.7%.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بمعدل 1.2% خلال العام المالي الحالي، وليس 1% وفقاً للتقديرات السابقة، في حين أبقى على توقعاته لنمو العام المقبل عند مستوى 1% من إجمالي الناتج المحلي.

من جهة أخرى، انخفض الين بنحو 0.3 بالمئة في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة، وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين 0.1 بالمئة إلى 147.92 للدولاراً.

وانخفض الين مقابل اليورو 0.08 المئة إلى 161.32 يناً. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 188.28 يناً، وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع 188.91 يناً الذي سجله يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس 2015.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 7.1700 للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 0.5 بالمئة إلى 0.6607 دولار.

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