تراجع العملات المشفرة

المصدر: .(نيويورك - وكالات)

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تراجعت أسعار العملات المشفرة أمس، مع ترقب مستثمري الأصول عالية المخاطر مزيداً من الدلائل حول مستقبل النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية حول العالم. وخلال التعاملات هبطت البيتكوين 1.96 % إلى 40859.78 دولاراً وتراجعت الإيثيريوم 3.37 % إلى 2386.09 دولاراً، وتراجعت الريبل 3.48 % إلى 53.12 سنتاً.

وكشفت بيانات بورصة «كوين باس»، عن انخفاض حجم تداولات صندوق برو شيرز بيتكوين استراتيجي في بورصة نيويورك إلى ما قيمته 500 مليون دولار من الأسهم الخميس الماضي، وهو ما يعادل انخفاضاً 75 % عن حجم التداول المسجل في 11 يناير

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