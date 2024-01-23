21 % تراجع طلبيات «تراتون - فولكس فاجن» للشاحنات

المصدر: (ميونيخ - د ب أ)

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أعلنت شركة تراتون الألمانية القابضة للشاحنات التجارية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، في ميونيخ، أمس، أن طلبياتها في العام الماضي تراجعت بمقدار زاد عن الخمس مقارنة بعام 2022 الذي كان قوياً للغاية.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر إس داكس للشركات الصغيرة أن الطلبيات انخفضت بنسبة 21 % لتصل إلى 264 ألفاً و800 شاحنة، مشيرة إلى أن الطلب الذي تأثر بسبب جائحة (كوفيد19) والحرب في أوكرانيا يتجه نحو التعافي والاستقرار.

وأفادت الشركة بأن الطلبيات تأثرت أيضاً بحالات عدم اليقين حيال الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، وقالت إن تنفيذ الطلبيات المتراكمة على المجموعة التي تضم العلامات التجارية مان وسكانيا ونافيستار وشركة «فولكس فاجن تراك آند باص» في أمريكا الجنوبية، سيمتد حتى النصف الثاني من العام.

وكما هو معروف، حققت تراتون في العام الماضي مبيعات قياسية بلغت 338 ألفاً و200 مركبة بزيادة سنوية بنسبة 11 %، وقد أسهم في ذلك استقرار سلاسل التوريد وارتفاع حجم الإنتاج.

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