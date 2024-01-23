الصين تتعامل مع 162.8 مليار طرد في 2023

المصدر: (بكين - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الصين نمواً متزايداً في صناعة التوصيل السريع للطرود خلال عام 2023، حيث تعاملت مع 162.8 مليار طرد، بزيادة نسبتها 19.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقاً للأرقام الصادرة من مكتب البريد الحكومي الصيني.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أنه في عام 2023، بلغ حجم التوصيل السريع داخل المدينة 13.64 مليار، بزيادة 6.6 في المئة على أساس سنوي. وبلغ حجم التوصيل السريع بين المدن 115.36 مليار دولار، بنمو 20.5 في المئة على أساس سنوي. وبلغ حجم الطرود الدولية للصين من وإلى الدول الأخرى ومناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان الصينية 3.1 مليارات، بزيادة 52 في المئة على أساس سنوي.

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