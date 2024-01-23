الذهب يفقد بريقه إلى 2022 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسّن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسة واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2022.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 2023.80 دولاراً.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في مارس، ما وضع على ما يبدو سقفاً لأسعار الذهب. وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريباً، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 %. وهبط الذهب 1 % الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حالياً خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقاً لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن. كما هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 22.18 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 896.27 دولاراً والبلاديوم 0.8 % إلى 938.70 دولاراً.

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