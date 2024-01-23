أمريكا تطلب من شركات الطيران فحص سدادات أبواب «بوينغ»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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طلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من شركات الطيران فحص الأبواب في الطائرات طراز بوينغ 737 القديم، بعد وقوع حادث طفيف لطائرة من طراز بيونغ 737 ماكس 9 أدى إلى إخضاع هذا النموذج إلى تدقيق، واهتزاز في الثقة بشركة بوينغ الأمريكية العملاقة.

وأوصت إدارة الطيران الفيدرالية، بأن تقوم شركات الطيران بفحص ألواح الحماية من الرياح الموضوعة أمام مخارج الطوارئ غير المستخدمة على طائرة 737 - 900 إي آر، لأن شركة بوينغ استخدمت التصميم ذاته في طائراتها الحديثة من طراز 737 ماكس 9.

ويجرى تحقيق في الفوضى التي حدثت في 5 يناير حينما انفصل سداد باب نتيجة عيوب فنية عن طائرة من طراز 737 ماكس 9 تابعة لخطوط آلاسكا الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند، بولاية أوريجون، ما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري وعلى متنها 177 شخصاً.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية طائرات ماكس 9 التي تحتوي على سدادات الأبواب من الطيران، ما أثر في 170 طائرة حول العالم.

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