الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

المصدر: بكين - د ب أ

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قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في الصين للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45% دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات، الذي تستخدمه الكثير من البنوك أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 4.2%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي أغسطس الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45 نقاط، في حين خفض فائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.2%.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني، وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

وفي مستهل أسبوع تداول الأسبوع ضخ بنك الشعب 122 مليار يوان (17.16 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية «الريبو العكسي» هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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