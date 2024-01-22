الصين تنفق أكثر من 506 مليارات دولار لتوسيع شبكة النقل

المصدر: بكين - وام

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كشفت بيانات رسمية أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجال توسيع شبكة النقل الشاملة ومتعددة الأبعاد خلال العام الماضي وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل في الصين بلغت 3.6 تريليونات يوان (حوالي 506.84 مليارات دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023.

وأوضحت أن الفترة نفسها شهدت توسيع أو تجديد أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق السريعة وبناء 1700 كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة وإضافة أو تحسين 1000 كيلومتر من الممرات المائية عالية الجودة واعتماد مطارين آخرين للنقل المدني.. فيما ارتفع إجمالي مسافة النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية في الصين بأكثر من 360 كيلومتراً.

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