83.4 مليون مسافر على الخطوط الجوية التركية في 2023 بزيادة 16%

المصدر: إسطنبول - وكالات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية ارتفاع عدد المسافرين على متن الناقلة خلال العام 2023 بنسبة 16.1 % ليصل إلى 83.4 مليون مسافر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشهدت جميع الأرقام الأخرى تقريباً، ارتفاعاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المنقولين بنسبة 27.1 % إلى 29.8 مليون راكب، مقارنةً بنحو 23.4 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2022، وارتفع إجمالي معدل الحمولة بمقدار 1.9 نقطة، ليصل إلى 82.6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، حيث بلغ معدل الحمولة الدولي 82.4 % ومعدل الحمولة المحلي 84.3 %.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المقاعد المتوفرة لعدد معين من الكيلومترات (ASK) في العام 2023، بنسبة 16.4 %، ليصل إلى 234.8 ملياراً، مقارنةً بنحو 201.8 مليار في الفترة نفسها من العام 2022.

في المقابل شهدت البضائع والطرود المحملة، خلال هذه الفترة تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت من 1.68 مليون طن إلى 1.66 مليون طن.

ومع نهاية ديسمبر 2023، بلغ عدد الطائرات في إطار أسطول الخطوط الجوية التركية 440 طائرة.

وأعلنت الناقلة عن تحقيق زيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية للركاب من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 19.4 %، مقارنةً بنتائج شهر ديسمبر من العام 2022. كما ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية مقارنةً بأرقام شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 10.1 %، ليصل إلى 6.1 ملايين راكب، فيما وصل معدل الحمولة الدولي 80 % بينما بلغ معدل الحمولة المحلي 78.5 %، مع معدل حمولة إجمالي قدره 79.8 %.

وقال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، الأستاذ الدكتور أحمد بولات: «شهد عام 2023 أداءً وأرقاماً غير مسبوقة، سجلتها الخطوط الجوية التركية. ونحن سعداء بالنتائج الاستثنائية التي تحققت خلال شهر ديسمبر 2023، والتي تُشكل دلالة واضحة على النمو المتواصل لشركة الخطوط الجوية التركية ونهج المرونة الذي تتبعه في قطاع الطيران. وننطلق في عام 2024 بثقة وخطوات إيجابية، إذ تعزز نتائج إجمالي الحركة العامة التي شهدها عام 2023، بما في ذلك النمو الملحوظ في أعداد المسافرين الدوليين والبضائع والطرود المحمولة، التزام الخطوط الجوية التركية بتحقيق التميز. نتطلع إلى مواصلة جهودنا والاستفادة من هذا النجاح خلال العام الجديد، من خلال تقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لملايين الركاب في جميع أنحاء العالم».

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