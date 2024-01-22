صندوق النقد: التضخم يتراجع في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

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أقر صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر، وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة. وفي تقريره حول باكستان، ذكر الصندوق أن الضغوط الخارجية قد خفت إلى حد ما، منذ يونيو الماضي، وأن بنك باكستان «البنك المركزي»، قد استفاد من التدفقات المتجددة لبدء إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأداء المالي لباكستان قد تحسن أيضاً، مع تحقيق الحكومة فائضاً أولياً، في الربع الأول من هذا العام المالي.

وحذر الصندوق أيضاً من أن التوقعات، ما زالت تمثل تحدياً. وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2 %، في 2024 (من 2.5 % سابقاً).

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