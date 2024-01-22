سويسرا والهند تتوصلان إلى اتفاق تجارة حرة

المصدر: زيوريخ - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين أن بلاده والهند توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة، وذلك بعد 16 عاماً من المباحثات، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وسافر بارميلين إلى الهند مباشرة، بعد انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، للقاء نظيره بيوش جويال، بحسب ما نشره الوزير السويسري على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأضاف: إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق، موضحاً أن المسؤولين يعملون على وضع اللمسات النهائية على التفاصيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز