إيطاليا تدرس بيع %20 من شركة البريد الحكومية بـ 2.5 مليار يورو

المصدر: روما - بلومبرغ

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تدرس إيطاليا بيع حصة تصل إلى 20 % من شركة البريد الإيطالية «بوست إيطاليان»، وفقاً لما أوردته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

ذكرت الصحيفة أن الصفقة ربما تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.72 مليار دولار)، وهي جزء من خطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لبيع نحو 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) من أصول الدولة بحلول عام 2026، دون أن تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.

تمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حالياً نحو 29.3 % من أسهم شركة «بوست»، بينما يمتلك المصرف الحكومي «كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي» حصة 35 % بالشركة.

وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إنه تناول مسألة بيع حصص في بعض الشركات الحكومية في البلاد بأموال خارجية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله للتو في دافوس بسويسرا.

تخطط إيطاليا لبيع ما يصل إلى 4 % من شركة «إيني»، حيث تهدف إدارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحصول على حوالي ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع الحصة، كجزء من حملة الخصخصة لخفض ديون البلاد الضخمة.

تواجه إيطاليا نمواً منخفضاً، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، مما يعيق جهودها لخفض عبء الديون البالغ نحو 140 % من الناتج المحلي الإجمالي. سوف تساعد عمليات بيع أصول الدولة الحكومة على إعادة توجيه الأموال نحو خفض الضرائب، بما يتماشى مع الوعود الانتخابية. يمكن أن تتم صفقة بيع 10 % إلى 20 % من «بوست إيطاليان» خلال شهر أو شهرين، وفقاً للصحيفة.

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