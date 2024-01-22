تقنية لبناء العقارات بدون عمالة

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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وحدت شركتا «هيونداي» و«أمازون» جهودهما لتطوير تقنية تسمح بممارسة نشاط البناء العقاري بدون الحاجة إلى عمالة.

وبحسب جلوبال كونستركشن ريفيو، ستستخدم تقنية «أمازون ويب سيرفس» كمنصة اتصال لمعدات البناء الذكية من «هيونداي سايت سوليوشن». وتتمثل الفكرة في الاستفادة من الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لإنشاء موقع دون الحاجة إلى عمالة بشرية مباشرة. وتقول الشركتان إن مثل هذه المواقع ستكون أكثر موثوقية وإنتاجية من المواقع التقليدية.

وقال دونج ووك لي، رئيس «هيونداي سايت سوليوشن» مع وجود أكبر مزود للخدمات السحابية كشريك لنا، يمكننا تسريع الابتكار نحو مواقع البناء المستقلة غير المأهولة في المستقبل. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في تحول هيونداي المستمر إلى ما هو أبعد من التصنيع إلى مزود حلول شاملة.

وكانت هيونداي أعلنت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس أنها ستستخدم الخدمات السحابية من أمازون لتحسين بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بإلقاء نظرة ثاقبة على الإنتاجية والموثوقية والأتمتة. وتخطط هيونداي لتوسيع استخدام هذه التقنية لتشمل مناطق أعمال أخرى، بما في ذلك مواقع بناء السفن والمواقع البحرية.

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