أوبن أيه.آي تطلق منصة لتخصيص وظائف محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي

المصدر: لاس فيجاس - د ب أ

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بعد شهور من التأجيل أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي منصة لتوفير نسخ مخصصة لكل مستخدم من خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي (روبوت الدردشة) التابعة لها شات جي.بي.تي. وتعتمد المنصة الجديدة التي يطلق عليها جي.بي.تي-إس على تكنولوجيا المحادثة الآلية، لكنها متخصصة في أداء مهام محددة.

ووفقاً للخدمة الجديدة ستصبح منصة جي.بي.تي أكثر خبرة في الاستجابة لاحتياجات كل مستخدم على حدة، فتقترح عليه مثلاً مسارات مختصرة للوصول إلى وجهته، وتقترح وصفات للمساعدة في حل المسائل الرياضية.

ويمكن للمستخدم دفع قيمة استخدام شات جي.بي.تي4 عبر خدمة جي.بي.تي ستور.

وتعتزم أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت شرح كيفية استخدام المطورين لخدمة جي.تي.ني-إس لجني الأرباح في المستقبل من خلالها، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت أوبن أيه.آي عن المنصة، وأشارت إلى رغبتها في إطلاقها بسرعة، لكن أزمة القيادة التي تعرضت لها الشركة أدت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وكان مجلس المديرين قد أقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، من منصبه، ثم عاد إلى منصبه من جديد بسبب احتجاجات الموظفين والمستثمرين على إبعاده. وتقول أوبن أيه.آي إن المستخدمين طوروا بالفعل أكثر من 3 ملايين إصدار متخصص من جي.بي.تي-إس، منذ الإعلان عن الخدمة قبل شهرين. ولم يتضح حتى الآن عدد هذه الإصدارات المتاحة بالفعل على المنصة حالياً.

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