رقم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة في 2023

المصدر: سول - د ب أ

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سجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة رقماً قياسياً، وسط الطلب العالمي المتزايد على النماذج الهجينة الصديقة للبيئة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وبلغت قيمة صادرات السيارات المستعملة 4.44 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 66% عن العام الذي سبقه، وفقاً لبيانات صادرة عن جمعية كوريا لتصدير السيارات المستعملة.

وبلغ عدد السيارات المستعملة المصدرة 555 ألفاً و549 وحدة، بزيادة نسبتها 68% خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة صادرات سيارات الركوب المستعملة قد شهدت تراجعاً في عام 2020 بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وانتعشت في السنة التالية، حيث وصلت إلى 1.02 مليار دولار في عام 2019، وانخفضت إلى 968 مليون دولار في عام 2020، ثم ارتفعت إلى 1.67 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 4.44 مليارات دولار في العام الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها.

وشكلت السيارات التي تعمل بالبنزين الحصة الكبرى بنسبة 67.5% أو 374 ألف وحدة، تليها سيارات الديزل بنسبة 30.3%، والسيارات الهجينة بنسبة 1.3%، والسيارات الكهربائية بنسبة 0.9%.

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