قطاع التكنولوجيا يحلق بالأسهم الأمريكية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الأسهم الأمريكية أداءها القوي الأسبوع الماضي وحققت ثاني مكاسبها الأسبوعية في هذا العام بدعم بيانات اقتصادية قوية وارتفاع ثقة المستهلكين لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

حيث سجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو جونز إغلاقات قياسية بدعم قطاع التكنولوجيا.

وعززت توقعات بتراجع التضخم وبدء دورة التيسير النقدي مكاسب الأسهم حيث أغلق «داو جونز» بنحو 1 % أو 395 نقطة عند ثاني إغلاق قياسي هذا الشهر وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.7 %. وارتفع «ستاندرد آند بورز» 1.25 % أو 58 نقطة مسجلاً إغلاقاً قياسياً بعد تجاوز 4796 نقطة الذي سجله في يناير 2022، ليرفع مكاسب الأسبوع إلى 1.15 % .

وامتدت موجة الارتفاعات لتشمل مؤشر «ناسداك» حيث سجل ارتفاعاً 2.25 % أسبوعياً وجاءت المكاسب بدعم التكنولوجيا، حيث أغلق سهم «ميتا» مالكة «فيسبوك» عند مستوى قياسي بلغ 383.45 دولاراً، فيما حقق سهم «إنفيديا» سابع إغلاق قياسي في شهر عند 594.91 دولاراً، وأنهى سهم «إيه إم دي» التداولات، عند ثاني إغلاق قياسي بلغ 174.23 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز