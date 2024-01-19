أسهم «آي روبوت» صناعة مكانس التنظيف الروبوتية تهوي 38 %

المصدر: سياتل - د ب أ

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أفادت تقارير بأن هيئة تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي تعتزم عرقلة استحواذ «أمازون دوت كوم» على شركة «آي روبوت»، التي تعمل في صناعة مكانس التنظيف الروبوتية مقابل 1.4 مليار دولار.

وبعد هذه الأنباء واصلت الأسهم، التي هبطت أسعارها بنسبة 14 % أثناء التداول الخميس على منصة «ناسداك»، خسارتها بنسبة 38 % الجمعة.

وتم إخطار «أمازون»، خلال اجتماعها مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، بأن من المرجح أن يتم رفض الصفقة.

كانت «أمازون» أعلنت في أغسطس 2022 عن اتفاق للاستحواذ على «آي روبوت» مقابل 61 دولاراً لكل سهم، في صفقة نقدية تم تقديرها بحوالي 1.7 مليار دولار، بما يشمل الديون.

وتم إخطار المفوضية بالصفقة المقترحة في الأول من يونيو 2023، وتم فتح تحقيق متعمق بشأن الصفقة في السادس من يوليو من نفس العام.

وذكرت المفوضية الأوروبية، التي كانت تدرس استحواذ «أمازون» المقترح على «آي روبوت»، في أواخر نوفمبر أن لديها مخاوف بشأن المنافسة فيما يتعلق بالصفقة.

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