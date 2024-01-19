«سامسونغ» تراهن على الذكاء الاصطناعي في مواجهة «أبل»

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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قدمت سامسونغ مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية «غالاكسي إس 24»، وأدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي مدمجة تلقائياً في الأجهزة، في محاولة لاستعادة الصدارة في سوق الهواتف الذكية بعدما أطاحت بها «أبل» أخيراً.

فبعد أن تجاوزتها منافستها الأمريكية على صعيد مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2010 (بحسب مؤسسة «أي دي سي»)، عقدت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة مؤتمرها السنوي في سان خوسيه، في قلب سيليكون فالي.

وجاء هاتف «غالاكسي إس 24» (بسعر يبدأ بـ800 دولار)، و«إس 24 بلاس» S24+ (بسعر يبدأ بألف دولار)، و«إس 24 ألترا» (1300 دولار).

ويتيح الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى (بما يشمل النصوص والصور) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية، حيث غزت العالم في عام 2023، وتثير سباقاً محموماً بين مجموعات التكنولوجيا الكبرى.

ترجمة صوتية بـ13 لغة

وقد سلطت سامسونغ الضوء أولاً على أداة خاصة بها للترجمة الفورية، يمكن استخدامها أثناء المحادثات الهاتفية أو شخصياً. وقال درو بلاكارد، وهو أحد نواب رئيس الشركة الكورية الجنوبية إن «الأمر أشبه بوجود مترجم شخصي خاص» بالمستخدم.

وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن «إس 24» هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.

وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ.

وستساعد ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أيضاً المستخدمين على كتابة رسائل ذات طابع رسمي أو أخرى بأسلوب ممتع أكثر (على طريقة شكسبير مثلاً)، أو حتى تلخيص المحادثات أثناء قيادة السيارة، مع تحديد مضمون الرسائل وهوية مرسليها.

وتتيح أداة «سيركل تو سيرتش» التي طورتها غوغل، رسم دائرة على جسم ما تظهر صورته في أي تطبيق (قطعة أثاث على فيديو يوتيوب، على سبيل المثال) وطرح سؤال على الهاتف (مثلاً «أين يمكنني أن أجد هذه الأريكة؟»).

تعمل هواتف سامسونغ الذكية بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة غوغل، والذي يزود غالبية الهواتف الذكية في العالم ويتنافس بشدة مع نظام التشغيل «اي او اس» iOS الخاص بأجهزة «آي فون».

التيتانيوم

على غرار هواتف «آي فون 15» التي طُرحت العام الماضي، فإن هاتف «اس 24» من سامسونغ مصنوع من التيتانيوم، وهي مادة أكثر متانة، بحسب الشركة.

كما أن الذكاء الاصطناعي في هواتف سامسونغ الجديدة سيسهم في تحسين كاميرات الأجهزة لإعطاء جودة أفضل لصور المستخدمين.

خاتم غالاكسي رينغ

كما قدمت سامسونغ أيضاً إكسسواراً صحياً جديداً متصلاً بالإنترنت، وهو خاتم يسمى «غالاكسي رينغ»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.

ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج «جيميني نانو»، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية «جيميني برو» و«إيماجين2» لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

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