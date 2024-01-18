6.6 ملايين دولار نفقات سفريات مارك زوكربيرغ وشيريل ساندبرغ في عام

المصدر: نيويورك - وكالات

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بلغت تكاليف الرحلات الجوية بالطائرة الخاصة للرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في الشركة شيريل ساندبرغ مستويات 6.6 ملايين دولار في 2022، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تمثل تلك المستويات زيادة 55% منذ 2019.

وسجلت تكلفة الرحلات الجوية الخاصة لزوكربيرغ وحده مستويات 2.3 مليون دولار في 2022، وفقاً لصحيفة «فاينشيال تايمز».

وأجرت الطائرة الخاصة للمؤسس المشارك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نحو 28 رحلة في شهرين فقط من هذا العام، وهو ما نتج عنه انبعاثات كربونية أعلى 17 مرة من المتوسط عن كل أمريكي في الفترة ذاتها.

كما أنفقت شركة ميتا حوالي 27 مليون دولار عن إجراءات التأمين لزوكربيرغ خلال 2021، مع 1.6 مليون دولار على الرحلات الجوية في الفترة ذاتها.

وفي عام 2020، أنفقت الشركة 1.8 مليون دولار على الرحلات الجوية لرئيسها التنفيذي.

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