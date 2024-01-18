سيجيت تكشف عن محركات الأقراص الأعلى في العالم بسعة 30 تيرابايت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سيجيت تكنولوجي، عن بإطلاق منصة الأقراص الصلبة موزاييك 3+، التي تتضمن تطبيق سيجيت الرائد لتقنية التسجيل المغناطيسي الحراري. ويبشر هذا الابتكار بإطلاق سعة تخزين غير مسبوقة تبلغ 3+ تيرابايت لكل قرص، ويرسم خارطة طريق لزيادة سعة القرص الصلب إلى 4+ و5+ تيرابايت خلال السنوات القادمة.

ستعمل منصة موزاييك 3+ على دعم منتجات Exos الرائدة من سيجيت، من خلال إضافة سعة تخزين غير مسبوقة في الصناعة تبلغ 30 تيرابايت وما فوق. وسيتم تصدير هذه المنتجات بكميات إلى عملاء السحابة الفائقة الحجم خلال الربع الأول من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ابتكار زيادة سعة التخزين من سيجيت، الذي يزيد من عدد الأجزاء التي يمكن تخزينها على القرص، سيعالج نقاط الضعف الشائعة في الصناعة، حيث ستمكن منصة موزاييك 3+ العملاء من تخزين المزيد من البيانات على نفس المساحة. ويساهم التحديث في محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي التقليدي من سعة 16 تيرابايت (متوسط السعة في مراكز البيانات الفائقة الحجم) إلى محرك أقراص Exos 30 تيرابايت وموزاييك 3+ في مضاعفة السعة بشكل فعال في المساحة ذاتها.

وتستخدم منصة موزاييك تقريبًا المكونات والمواد نفسها المستخدمة في محركات أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي، مع زيادة السعة بشكل كبير، مما يسمح لمراكز البيانات بتقليص تكاليف التخزين والتشغيل بشكل كبير وتحسين استهلاك الطاقة بنسبة 40% لكل تيرابايت. وستساعد منصة موزاييك 3+ العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة، التي تعتبر أولوية قصوى لمراكز البيانات الفائقة الحجم، وذلك من خلال خفض الكربون بنسبة 55% في كل تيرابايت (وذلك عند مقارنة محرك أقراص موزاييك 3+ بسعة 30 تيرابايت مع محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي بسعة 16 تيرابايت).

وتشهد سيجيت طلباً مرتفعاً من قبل عملاء مراكز البيانات، الذين من المتوقع أن يتمكنوا من الحصول على موزاييك 3+ وزيادة حجم التخزين بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويركز أحد مقدمي الخدمات السحابية الرائدين على تحويل غالبية محركات الأقراص التي توفرها سيجيت إلى موزاييك 3+، مما يعكس ثقتهم في هذه التقنية.

وقال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت: «تعتبر سيجيت المصنع الوحيد عالميًا لمحركات الأقراص الثابتة بسعة تخزين عالية تصل إلى 3 تيرابايت لكل قرص مع إمكانية زيادتها إلى 5 تيرابايت. ونظراً إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكل أهمية كبيرة لمجموعات البيانات الأولية، سوف تحتاج الشركات إلى تخزين جميع البيانات، لذا تعد سعة التخزين العالية لاستيعاب كتل البيانات الناتجة أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأشار موسلي إلى أن «منصة موزاييك 3+ لا تتضمن فقط تقنية التسجيل المغناطيسي الحراري، وإنما تشمل العديد من الابتكارات الأولى في الصناعة التي قمنا بدمجها لمساعدتنا على توسيع نطاق سعة التخزين».

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