طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

المصدر: واشنطن - (أ ب)

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تراجع عدد الأمريكيين الراغبين في الحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد قليلاً على عام، ما يؤكد مرونة سوق العمل الأمريكية على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى تدعيم الاقتصاد.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 187000 للأسبوع المنتهي في 13 يناير الجاري، في تراجع قدره 16000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

عدد طلبات إعانة البطالة هذا هو الأقل من نوعه منذ سبتمبر 2022.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع - وهو مؤشر أقل تقلباً - بمقدار 4750 إلى 203250 طلباً.

وهذا هو أدنى متوسط من نوعه لأربعة أسابيع منذ عام تقريباً.

وإجمالاً، حصل 1.81 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير، في انخفاض قدره 26000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

يتم النظر إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال أسبوع معين.

وتظل عند مستويات منخفضة بصورة استثنائية على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة وتزايد معدل التضخم.

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