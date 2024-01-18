شمال أوروبا يصاب بالشلل بسبب الثلوج والجليد

المصدر: برلين - (أ ف ب)

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أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.

وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علماً بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكناً، بحسب متحدث. ولم تتضح فوراً الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.

بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار الخميس.

كما حذر مطار ميونيخ صباح الأربعاء من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة، حسبما قالت ناطقة باسم المطار لوكالة فرانس برس.

في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في حالة «تأهب برتقالي» أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

في النرويج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريباً بعد ظهر الأربعاء فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمة النرويجية. وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد «فاي» Vy انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.

في السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى كثير من حوادث المرور في غرب البلاد وجنوبها، ما سبب زحمة سير على عدد من الطرق الرئيسة.

وقالت الشرطة في بيان إن «سطح الطرق زلق جداً والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى».

وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيراً للعاصمة ستوكهولم من «رياح قوية تترافق مع ثلوج».

أصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقاً لعلماء المناخ.

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