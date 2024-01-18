19% تراجعاً في الأرباح الفصلية لـ«تي.إس.إم.سي» التايوانية

المصدر: تايبه - (رويترز)

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سجلت شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي.إس.إم.سي انخفاضاً بنسبة 19 في المئة في صافي أرباح الربع الرابع، إذ ألقت المشاكل الاقتصادية العالمية بظلالها على الطلب على الرقائق المستخدمة على نطاق واسع في السيارات والهواتف المحمولة والخوادم.

وهبط صافي ربح الشركة، وهي مورد رئيسي لأبل وإنفيديا، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 238.7 مليار دولار تايواني (7.6 مليارات دولار) من 295.9 مليار دولار تايواني في العام السابق.

وتجاوزت الأرباح توقعات وحدة سمارت إستيميتس التابعة لمجموعة بورصات لندن التي جاءت عند 226.4 مليار دولار تايواني.

وجاءت نتائج الربع الرابع لأكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم مخالفة لتقديرات مجموعة بورصات لندن. وحققت الإيرادات قيمة 625.53 مليار دولار تايواني، حوالي 19.62 مليار دولار، مقابل توقع 618.31 مليار دولار تايواني.

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