ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات أوبك للطلب والإنتاج الأمريكي

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط الخميس مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد. وخلال التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً إلى 78.16 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً إلى 72.90 دولاراً.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يومياً إلى 106.21 ملايين برميل يومياً في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يومياً، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألفاً إلى 700 ألف برميل يومياً، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في «وضع مريح ومتوازن» هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.

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