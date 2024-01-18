هيرتز تعتزم التخلص من ثلث أسطولها من سياراتها الكهربائية

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أعلنت شركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز اعتزامها بيع نحو ثلث حجم أسطولها العالمي من السيارات الكهربائية واستخدام جزء من حصيلة البيع لشراء سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وقالت الشركة إن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى التكيف مع التنوع في أسطول سياراتها لتلائم طلب العملاء.

وخلال عام ستبيع هيرتز 20 ألف سيارة كهربائية من مختلف العلامات التجارية في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها مستعدة لشطب إضافي قيمته 245 مليون دولار من قيمة أصولها لتنفيذ هذه الخطوة.

ويمكن شراء سيارات تسلا موديل 3 الكهربائية المستعملة من صفحة مبيعات هيرتز على الإنترنت بسعر 20 ألف دولار. ومن المنتظر طرح سيارات من طراز بولستار قريبا.

ويعتقد خبراء صناعة السيارات أن هذه الخطوة تؤكد تراجع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الوقت الذي قلصت فيه شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفورد موتور إنتاج هذه السيارات بسبب تراجع الطلب.

وأشار أدم جوناس المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إلى الحاجة لخفض جديد للتوقعات بشأن سوق السيارات الكهربائية.

يذكر أن هيرتز أعلنت في خريف 2021 شراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة تسلا. وبعد ذلك أعلنت عن طلبيات جديدة لشراء 175 ألف سيارة من جنرال موتورز و65ألف سيارة من بولستار.

وتغيرت استراتيجية شركة تأجير السيارات في العام الماضي عندما أعلنت اعتزامها إبطاء وتيرة نمو أسطول السيارات الكهربائية لديها.

ومن بين أسباب هذا القرار التخفيضات المتكررة التي قدمتها شركة تسلا لأسعار سياراتها الكهربائية مما أدى إلى انخفاض أسعار إعادة بيع سيارات هيرتز المستعملة. كما أشارت إلى أن تكلفة إصلاح السيارة الكهربائية تبلغ نحو ضعف تكلفة الإصلاح للسيارات التقليدية.

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